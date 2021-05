Directorul de comunicare Untold si Neversea, Edy Chereji, a declarat ca masurile de relaxare luate de autoritati nu se pot aplica la cele doua festivaluri Untold si Neversea, referindu-se in special la normele de distantare. El spune ca nu crede ca mai sunt sanse ca aceste doua evenimente sa fie organizate in aceasta vara, afirmand ca „autoritatile au reusit sa compromita urmatoarele luni in ceea ce priveste organizarea de evenimente”