Universitatea Politehnica Timişoara s-a alăturat reţelei de inovare Cluj IT Cluster Universitatea Politehnica Timisoara s-a alaurat Cluj IT Cluster, reteaua cu aproape 11 ani vechime bazata pe inovarea companiilor IT romanești și a organizațiilor conexe, cu scopul de a crește competitivitatea și creșterea serviciilor și produselor IT pe piețele internaționale, dar și acela de a construi un parteneriat public-privat sustenabil, puternic, pentru pentru a imbunatați calitatea vieții […] Articolul Universitatea Politehnica Timisoara s-a alaturat retelei de inovare Cluj IT Cluster a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

Sursa articol si foto: pressalert.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Universitatea Politehnica Timișoara a decis sa adere la Cluj IT Cluster. Inființat in octombrie 2012, Cluj IT este o rețea bazata pe inovarea companiilor IT romanești și a organizațiilor conexe, cu scopul de a crește competitivitatea și creșterea serviciilor și produselor IT pe piețele internaționale,…

- Un numar de 82.576 de cazuri de infectii respiratorii acute – gripa clinica, IACRS si pneumonii – au fost raportate in perioada 27 februarie – 5 martie, a informat, joi, Institutul National de Sanatate Publica (INSP). Potrivit INSP, s-au inregistrat cu 11,5% mai putine cazuri comparativ cu saptamana…

- Ministrul Investitiilor si Proiectelor Europene, Marcel Bolos, anunța un buget record de investiții in sanatate: 5,9 miliarde de euro. Din acești bani se va construi și spitalul regional Cluj. „Anul acesta incep primele investitii in sistemul public de sanatate prin programul special dedicat acestui…

- „Imi era constant frig și vara țineam geaca pe mine, imi cadea parul, respiram greu”, a povestit Alessia, 19 ani, despre perioada in care a urmat o cura de slabire. Tanara, care a fost diagnosticata cu anorexie, a vorbit, pentru site-ul Școala 9 , și despre soluțiile pe care le-au cautat ea și familia…

- Trei voluntari ai Asociației Caini de Salvare Transilvania au plecat in Turcia cu trei caini pentru a ajuta la gasirea și salvarea persoanelor prinse sub daramaturi. Asociația anunța ca a primit, marți, 7 februarie, prealertare din partea DSU pentru cei trei voluntari. Astfel, in baza protocolului incheiat…

- Trei voluntari ai Asociației Caini de Salvare Transilvania au plecat in Turcia cu trei caini pentru a ajuta la gasirea și salvarea persoanelor prinse sub daramaturi. Asociația anunța ca a primit, marți, 7 februarie, prealertare din partea DSU pentru cei trei voluntari. Astfel, in baza protocolului…

- COMUNICAT DE PRESA Fost deputat de Cluj s-a alaturat Partidului Republican Fostul deputat de Cluj, Mircea Irimie, s-a alaturat Partidului Republican. Acesta va ocupa funcția de președinte al

- Fostul deputat Mircea Irimie s-a alaturat Partidului Republican, dupa ce in urma cu cateva zile și-a anunțat demisia din Pro Romania. Anunțul a fost facut pe siteul Partidului Republican. ”Acesta va ocupa funcția de președinte al filialei Cluj a Partidului Republican și de vicepreședinte al formațiunii…