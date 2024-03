Stiri pe aceeasi tema

- Peste 360 de participanți online in webinar și 80 de persoane prezente fizic au participat vineri, 8 Martie 2024, la a XI-a ediție a Open Education & Science Workshop, eveniment internațional dedicat provocarilor și oportunitaților din domeniul științei și educației deschise, gazduit de Universitatea…

- Școala Gimnaziala "B.P. Hasdeu" din Campina pastreaza tradiția și a organizat și in acest an Targul de Marțișoare “Dar din inima de copil”. Un eveniment caritabil, pentru care se mobilizeaza toata lumea - copii, parinți, bunici, cadre didactice. Ca in fiecare an, banii stranși la Targul de Marțișoare…

- Alianța pentru Unirea Romanilor (AUR) Mureș a organizat vineri, 23 februarie, la Targu Mureș, Caravana "Forța Antreprenorilor Romani." "Astazi, 23 februarie, am organizat alaturi de Ilan Laufer, fost ministru al IMM-urilor, un eveniment unde am invitat antreprenorii din județul Mureș, in cadrul caruia…

- Alianța pentru Unirea Romanilor filiala Timiș a gazduit astazi, 19 februarie 2024, Caravana Forța Antreprenorilor Romani, la Hotel Streliția (Str. Simion Barnuțiu, nr.44), incepand cu ora 16. Peste 100 de antreprenori au participat la evenimentul nostru care a avut drept obiectiv oferirea unui sprijin…

- In spirit tradițional, bucuria nașterii Mantuitorului a fost omagiata și in acest an printr-un Concert de Colinde organizat duminica, 17 decembrie, la Centrul de Evenimente RAB din Sangeorgiu de Mureș, de catre familia Bența. Muzica a adus impreuna sute de oameni care au avut parte de clipe de ragaz…

- Cea de-a XVI-a ediție a „Concerto di Natale”, un eveniment muzical ce a devenit o tradiție in calendarul timișorean de Craciun, va avea loc joi, 21 decembrie, de la ora 20, la Biserica Millennium.

- Aseara, la Restaurantul Sarea-n Bucate, a avut loc cea de-a doua ediție a Galei Faptelor Bune Arieș, organizata de AMoS – Alianța pentru Mobilitate Urbana. Evenimentul a pus sub reflectoare realizarile remarcabile ale instituțiilor de invațamant și ale ONG-urilor care se implica in dezvoltarea comunitații…