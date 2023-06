Universitatea Politehnica a lansat UPT Campus Creativ

Stiri pe aceeasi tema

- Universitatea Politehnica Timișoara a lansat joi, 15 iunie 2023, proiectul UPT Campus Creativ, ce face parte din Programul cultural național „Timișoara – Capitala Europeana a Culturii in anul 2023”, cu ocazia careia inițiatorii proiectului, echipa UPT și Liga Studenților din Facultatea de Automatica…

- Universitatea Politehnica Timișoara a lansat cel mai amplu program de regenerare sociala, culturala și urbana a spațiilor pe care le deține in campusul din zona centrala a orașului. Proiectul UPT Campus Creativ, parte din Programul cultural național „Timișoara – Capitala Europeana a Culturii in anul…

- Muzeul Satului Banațean din Timișoara in colaborare cu Muzeul de Istorie, Etnografie și Arta Plastica din Lugoj, au deosebita placere de a va invita sa participați la vernisajul expoziției “Patrimoniu banațean”, ce se va desfașura in data de 14 iunie 2023, ora 12.00, la sediul muzeului timișorean…

- La inceputul acestei saptamani a avut loc la București conferința de presa de lansare a celei de-a 31-a editii a Galei Premiilor UNITER. Evenimentul, finanțat prin Programul cultural național Timișoara – Capitala Europeana a Culturii in anul 2023 – revin

- Programul cultural național „Timișoara - Capitala Europeana a Culturii in anul 2023ˮ conține și proiecte gandite pentru copii. Unul dintre ele este „Unitate in diversitate - Basme romanești și africane”, lansat de Asociația INTERAKT ARTS, in parteneriat cu BIS Teatru și Asociația Culturala Diogene.

- Programul cultural TM2023 ofera pe parcursul lunii mai o varietate de evenimente. Astfel, in luna mai, timișorenii și cei care ne viziteaza orașul vor avea parte de diverse manifestari, de la spectacole de teatru, reprezentații de dans contemporan, conferințe, concerte simfonice, la expoziții, o bienala…

- Banca Nationala a Romaniei (BNR) a lansat astazi, 10 aprilie, in circuitul numismatic o moneda din argint cu tema Timisoara 2023 – Capitala Europeana a... The post BNR a lansat o moneda de argint cu tema Timisoara 2023 – Capitala Europeana a Culturii appeared first on Special Arad · ultimele știri din…

- Scriitorul turc Orhan Pamuk, laureat al Premiului Nobel pentru literatura, va ajunge la Timisoara, la inceputul lunii aprilie, urmand sa participe la doua evenimente. Ambele incluse in Programul „Timisoara 2023 – Capitala Europeana a Culturii”. Luni, 3 aprilie 2023, de la ora 19.30, in Aula Magna a…