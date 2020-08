Universitatea Politehnica a lansat, în premieră, o consultare publică internă pentru stabilirea modului de desfășurare a cursurilor Universitatea Politehnica Timișoara a lansat, spre consultare, catre decanatele facultaților și reprezentanții studenților propunerea de organizare a activitații didactice pentru primul semestru al anului universitar 2020-2021. Cadrelor didactice, dar și studenților, li se cere sa vina cu amendamente la propunerea de desfașurare a cursurilor și a seminariilor in cele 14 saptamani de predare din primul […] The post Universitatea Politehnica a lansat, in premiera, o consultare publica interna pentru stabilirea modului de desfașurare a cursurilor appeared first on Gazeta din Vest . Citeste articolul mai departe pe gazetadinvest.ro…

Sursa articol si foto: gazetadinvest.ro

