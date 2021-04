Stiri pe aceeasi tema

- Universitatea Oxford a anuntat oprirea unui studiu clinic ce presupunea testarea pe copii si adolescenti a vaccinului anti-COVID dezvoltat impreuna cu compania AstraZeneca, informeaza Wall Street Journal.

- Pfizer si compania germana partenera BioNTech au inceput testarea vaccinului pentru Covid-19 pe copii cu varste de sub 12 ani, a anuntat joi producatorul american de medicamente, transmite Reuters. Vaccinul pentru Covid-19 al Pfizer/BioNTech a fost autorizat de catre autoritatile de reglementare din…

- Norvegia isi amana cu trei saptamani, pana pe 15 aprilie, decizia in privinta unei posibile reluari a utilizarii vaccinului anti-COVID-19 dezvoltat de compania AstraZeneca in colaborare cu Universitatea Oxford, a anuntat vineri Institutul Norvegian de Sanatate Publica (FHI), citat de agentiile de presa…

- Vaccinul anti-Covid dezvoltat de Universitatea Oxford si AstraZeneca va fi testat pe copii intr-un nou studiu clinic in Marea Britanie, informeaza The Guardian. Cercetatorii vor folosi 300 de voluntari pentru a stabili daca serul - cunoscut sub numele ChAdOx1 nCoV-19 - produce un raspuns imun…

- O țara din Europa refuza autorizarea vaccinului AstraZeneca, din cauza ca nu exista date suficiente privind siguranța și eficiența serului, conform declarațiilor date de autoritatile acestui stat. Țara care refuza autorizarea vaccinului Elveția este țara care refuza autorizarea vaccinului dezvoltat…

- Vaccinul anti-COVID-19 dezvoltat de AstraZeneca si Universitatea Oxford are o eficacitate de 76% impotriva infectiilor simptomatice timp de trei luni dupa prima doza. Eficacitatea sa crește pana la 82,4% daca doza de rapel este administrata la 12 saptamani sau chiar dupa termen, potrivit unui studiu…

- Agentia Europeana pentru Medicamente (EMA) a aprobat, vineri, utilizarea in Uniunea Europeana a vaccinului anti covid AstraZeneca. Este recomandat persoanelor cu varste de cel putin 18 ani, anunța agentiile internationale de presa, potrivit stiri.tvr.ro. Vaccinul, bazat pe „vectori virali”, a fost dezvoltat…

- CHIȘINAU, 11 ian – Sputnik. Ministerul rus al Sanatații le-a oferit creatorilor primului vaccin din lume impotriva COVID-19, Centrului Gamalei”, dreptul de a desfașura testarile clinice ale noului vaccin "Спутник Лайт". © Sputnik / Илья ПиталевBloomberg, despre avantajele vaccinului rusesc Sputnik…