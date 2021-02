Universitatea „Ovidius” din Constanta se afla din nou in centrul unui scandal. Presa din Constanta scrie despre faptul ca, in plina pandemie, universitatea a acordat, prin incredintare directa, un contract pentru paza institutiei timp de patru luni, in valoare de 413.733,72 RON fara TVA, unei asocieri de doua firme, ambele apartinind aceleiasi persoane: Liviu Alexandru Manaila! Jurnalistii de la „Ziua de Constanta” dezvaluie faptul ca este vorba despre societatile „SC Alfaro Security SRL” și „SC Dialfa Security SRL”, in care Liviu Alexandru Manaila, este asociat unic si administrator la prima…