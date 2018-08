Stiri pe aceeasi tema

- Sevda Memet este medic rezident in Constanța, unde a absolvit Facultatea de Medicina din cadrul Universitatii Ovidius și a reușit sa obțina o bursa MBA (Master of Business Administration) la Universitatea Staford din Statele Unite ale Americii. CITEȘTE CONTINUAREA AICI! The post Sevda Memet, medic rezident,…

- Hackerii, care lucrau pentru un grup sustinut de statul rus, s-au infiltrat anul trecut in calculatoarele companiilor de utilitati care controleaza retelele de electricitate din Statele Unite, posibil cauzand pene de curent, relateaza publicatia The Wall Street Journal, potrivit postului CNBC.…

- Incalzirea globala crește numarul sinuciderilor, arata un studiu realizat recent de o echipa de cercetatori de la Stanford University din Statele Unite, scrie The Guardian. Oamenii de știința avertizeaza ca impactul schimbarilor climatice asupra creșterii numarului de sinucideri poate fi la fel de mare…

- Președinții Vladimir Putin și Donald Trump s-au intalnit luni in Europa, la Helsinki, o intalnire pe care analiștii o considera unanim drept ”evenimentul politic al anului”. O intalnire prefațata de președintele american pe Twitter, unde a scris in cursul dimineții ca Statele Unite sunt de vina pentru…

- Campania dezastruoasa de transferuri a FC Botosani continua cu un episod penibil. Dupa ce au anuntat pe pagina web oficiala a clubului transferul lui Doriano Marvin, fotbalistul ar fi facut deja cale intoarsa.

- Presedintele SUA Donald Trump mentine sanctiunile impuse Coreei de Nord, afirmand ca regimul lui Kim Jong-un reprezinta inca o "amenintare extraordinara" nucleara. Declaratia alarmanta a liderului de la Casa Alba vine la doar cateva zile dupa ce a spus ca nu mai exista nici un risc din partea Phenianului,…

- Aromele utilizate in tigarile electronice pot afecta negativ vasele de sange contribuind ulterior la aparitia unor probleme cardiovasculare, sugereaza un studiu efectuat recent in Statele Unite, citat de UPI. Cinci arome testate in laborator au produs leziuni la nivelul functiilor cu rol…