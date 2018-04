Stiri pe aceeasi tema

- Studentii s-au adunat pentru un sfert de ora în fata cladirii centrale a UBB, dupa care au intrat în universitate, au mers încolonati pe holuri pâna în curtea interioara, apoi au iesit pe o alta poarta si s-au dus fiecare catre cursurile pe care le aveau la acea ora.…

- Studentii si profesorii facultatilor din cadrul Universitatii din Bucuresti vor intra de joi in greva japoneza in semn de protest fata de decizia Ministerului Educatiei Nationale de a reduce numarul locurilor bugetate in universitatile din Consortiul Universitaria."Prin votul unanim al Senatului…

- Ministrul Educatiei Nationale, Valentin Popa, a purtat marti, 17 aprilie, discutii de clarificare cu reprezentantii celor 30 de studenti, precum si cu cele doua cadre didactice din sistemul universitar care au manifestat in fata sediului MEN. Tematica abordata a vizat modul de repartizare preliminara…

- Președintele TNL, deputatul Mara Mareș, ii solicita lui Valentin Popa sa demisioneze din funcția de ministru al Educației dupa scandalul distribuirii locurilor bugetate la studiile de licența, master și doctorat: „Repartizarea locurilor bugetate la studiile de licența, dar mai ales la studiile de master…

- Studenti, absolventi si profesorii, deopotriva, protesteaza impotriva deciziilor luate de conducerea Ministerul Educatiei, conform careia vor fi retrase un numar semnificativ de burse de nivel universitar, masteral si doctoral, unor universitati care au performante recunoscute in predare si cercetare.…

- Scrisoare comuna a reprezentantilor studentilor din Consortiul Universitaria privind repartizarea preliminara a locurilor bugetate: Stimate domnule ministru, In calitate de reprezentanti ai studentilor din cadrul celor 5 universitati de stat care formeaza „Consortiul Universitaria" (Universitatea din…

- Studentii unuia dintre cele mai interesante programe de masterat promovate la Timisoara, cel de Securitate Globala de la UVT, ar urma sa participe, in curand, la cursuri sustinute de o persoana considerata controversata: fostul prim-adjunct al Serviciului Roman de Informatii, Florian Coldea.…