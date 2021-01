Stiri pe aceeasi tema

- Uniunea Europeana va obliga companiile farmaceutice sa-si respecte contractele de aprovizionare cu vaccinuri anti-COVID-19, a declarat presedintele Consiliului European, Charles Michel, dupa ce Pfizer si AstraZeneca au anuntat ca vor intarzia livrarile catre Europa, informeaza Agerpres.

- La postul de radio Europe 1, Michel a spus: „Planuim sa facem companiile farmaceutice sa respecte contractele pe care le-au semnat... prin utilizarea mijloacelor legale pe care le avem la dispozitie”. Pfizer a spus saptamana trecuta ca va incetini temporar livrarile catre Europa, pentru a opera modificari…

- Conform Agerpres , Charles Michel nu a facut referire la potentiale sanctiuni, dar a spus ca UE va insista pe transparenta in ceea ce priveste motivele intarzierilor. El a mai declarat ca, dupa primele avertismente ale Pfizer cum ca vor aparea intarzieri de cateva saptamani, UE a reusit sa reduca aceste…

- Uniunea Europeana va obliga companiile farmaceutice sa-si respecte contractele pe care le-au semnat pentru aprovizionarea cu vaccinuri anti-COVID-19, a declarat duminica presedintele Consiliului European, Charles Michel, transmite Reuters. Pfizer Inc a anuntat saptamana trecuta ca va intarzia…

- Ombudsmanul european a anuntat vineri lansarea unei investigatii in legatura cu modul in care Comisia Europeana gestioneaza contractele de achizitie a vaccinurilor anti-COVID-19 incheiate cu companiile farmaceutice in numele statelor membre ale UE, relateaza Reuters, potrivit Agerpres. Uniunea…

- Ombudsmanul european a anuntat vineri lansarea unei investigatii in legatura cu modul in care Comisia Europeana gestioneaza contractele de achizitie a vaccinurilor anti-COVID-19 incheiate cu companiile farmaceutice in numele statelor membre ale UE, relateaza Reuters. Uniunea Europeana a cheltuit circa…

- Uniunea Europeana isi va pastra confidentialitatea asupra contractelor sale de precomandare a vaccinurilor anti-COVID-19, atat timp cat vor continua negocierile cu laboratoarele implicate, a indicat joi comisarul european pentru sanatate Stella Kyriakides, respingand acuzatiile ca societatile farmaceutice…

- Contractele de achiziții publice de medicamente sunt intotdeauna confidențiale, iar companiile divulga rareori informații comerciale, relateaza Financial Times. Dat fiind insa nivelul fara precedent al investițiilor publice in dezvoltarea vaccinurilor anti-COVID-19, grupurile societații civile și…