Stiri pe aceeasi tema

- UE va acorda un ajutor umanitar in valoare de 3 milioane de euro pentru victimele cutremurului din Haiti. Fondurile vor fi utilizate pentru a raspunde nevoilor imediate, precum aprovizionarea cu apa, servicii sanitare si de igiena sau punerea la dispozitie de adaposturi pentru persoanele cele mai afectate,…

- Ucraina trimite sarma ghimpata ca „ajutor umanitar” pentru Lituania, aceasta urmand sa fie folosita pentru a ridica o uriașa bariera la granița cu Belarusul. Bariera are ca scop oprirea migranților pe care regimul Lukașenko ii trimite in Lituania sub forma de razbunare pentru sancțiunile impuse de Uniunea…

- Ajutor material vor primi cca 6 500 de copii din familii defavorizate din Capitala. Aceștia vor beneficia de ajutor material unic in marime de 700 de lei, pentru pregatirea catre noul an de studii 2021-2022, informeaza Primaria municipiului Chișinau.

- Premierul Romaniei, Florin Cațu, insoțit de ministrul afacerilor Interne, Lucian Bode și alte oficialitați, vor efectua o vizita in județul Alba pentru analiza și evaluarea din teren a efectelor fenomenelor meteo periculoase inregistrate in județul Alba in ultimele zile.Oficialitațile sunt așteptate…

- Un jandarm timișorean aflat in concediu la mare a prins un hoț care furase telefonul unui salvamar pe plaja, in Costinești. Totul a inceput cand salvamarii scoteau din apa un turist in varsta de 18 ani. In timp ce ei incercau sa ii acorde primul ajutor, un barbat a profitat de situație și a furat […]…

- Ministerul Economiei a lansat, marti, schema de ajutor pentru industria HoReCa. Ministrul Claudiu Nasui a explicat intreaga procedura a inscrierii și pana la primirea banilor intr-un tutorial pe facebook. “Banii nu se vor da pe principiul primul venit, primul servit”, a precizat Nasui. Schema de despagubire…

- Schema de despagubire pentru sectorul HoReCa a fost lansata marti, iar aplicatiile se pot depune pana la data de 20 iulie, a scris pe Facebook ministrul Economiei, Claudiu Nasui. "Procesul de aplicare este foarte simplu si in intregime online. Nu va trebuie decat maximum 3 documente: autorizatia…

- Președintele Klaus Iohannis va face o declarație de presa de la Palatul Cotroceni, de la ora 13. Șeful statul va vorbi despre stadiul in care se afla Planul Național de Redresare și Reziliența. Libertatea va transmite, in direct, in format live text declarațiile președintelui. Palatul Victoria a anunțat,…