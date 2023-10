Uniunea Europeană și dependența de gaz In 2021, UE a consumat 400 de miliarde de metri cubi de gaz. Aproximativ 45% din importurile de gaze naturale provin din Rusia, adica 155 miliarde m3. Invazia Ucrainei de catre Rusia amenința securitatea aprovizionarii cu gaze și impinge prețurile energiei la niveluri fara precedent. Mai mult, UE nu mai poate continua sa fie dependenta de un furnizor care nesocotește in mod deschis valorile și pacea noastra in Europa. Europenii o cer: 85% dintre ei cred ca UE ar trebui sa-și reduca dependența de gazul și petrolul rusesc cat mai curand posibil pentru a sprijini Ucraina. Comisia Europeana a prezentat… Citeste articolul mai departe pe agro-business.ro…

Sursa articol: agro-business.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Comisia Europeana a dat marti publicitatii raportul privind "Starea uniunii energetice 2023", care arata modul in care UE a raspuns in mod colectiv si eficace la agresiunea Rusiei in Ucraina si la utilizarea ca arma de catre aceasta a aprovizionarii cu energie, prin accelerarea tranzitiei catre o energie…

- Comisia Europeana incearca sa lupte impotriva valului de vehicule electrice din China, dar europenii le cumpara intr-o veselie. Producatorii chinezi caștiga tot mai mulți șoferi europeni, in timp ce marcile din Europa sunt vandute la prețuri mai mari. Aici se impune o intrebare: Uniunea Europeana vrea…

- Executivul a adoptat, joi, o ordonanta de urgenta pentru modificarea art. I alin. (11) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 15/2022 privind acordarea de sprijin si asistenta umanitara de catre statul roman cetatenilor straini sau apatrizilor aflati in situatii deosebite, proveniti din zona conflictului…

- Presedintele Volodimir Zelenski a precizat ca asteapta si de la alte tari vecine o cooperare constructiva in problema cerealelor asa cum a fost cu Romania si Bulgaria.„Am avut o intalnire cu oficialii guvernamentali si cu Oficiul privind exporturile noastre de cereale.Am coordonat masurile ulterioare…

- Cu ce sportivi participa Romania la Grand Prix-ul de sarituri cu schiurile, de la Rașnov Sportivi din 17 țari vor evolua in weekend pe trambulina de 97 de metri de la Rașnov, in doua etape individuale, feminin si masculin, ce se vor derula pe parcursul celor trei zile ale competiției. Sambata și duminica,…

- In luna mai, Uniunea Europeana a autorizat cinci state membre (Bulgaria, Ungaria, Polonia, Romania si Slovacia) sa interzica comercializarea pe teritoriul lor a graului, porumbului, rapitei si semintelor de floarea-soarelui din Ucraina, conditia fiind sa nu impiedice tranzitul catre alte tari. Masura,…

- In luna mai, Uniunea Europeana a autorizat cinci state membre (Bulgaria, Ungaria, Polonia, Romania si Slovacia) sa interzica comercializarea pe teritoriul lor a graului, porumbului, rapitei si semintelor de floarea-soarelui din Ucraina, conditia fiind sa nu impiedice tranzitul catre alte tari. Masura,…

- Ministrii Agriculturii din cele cinci state membre UE afectate in criza cerealelor ieftine din Ucraina - Romania, Bulgaria, Ungaria, Polonia si Slovacia - cer Comisiei Europene, intr-o noua scrisoare, sa modifice si sa extinda reglementarile care restrictioneaza importul de produse agricole ucrainene,…