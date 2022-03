Stiri pe aceeasi tema

- Ministrii afacerilor externe si ai apararii din Uniunea Europeana au adoptat luni, la Bruxelles, o noua politica de aparare comuna care va permite UE sa stabileasca rapid forte de reactie rapida, au declarat surse diplomatice europene pentru DPA. Noua politica, numita Busola Strategica, va oferi orientari…

- UE se așteapta ca cinci milioane de ucraineni sa paraseasca țara daca bombardamentele Rusiei asupra Ucrainei continua, a avertizat luni șeful diplomației Uniunii Europene (UE), Josep Borrell, citat de The Guardian. „Trebuie sa ne pregatim sa primim in jur de cinci milioane de oameni. Trebuie sa mobilizam…

- Uniunea Europeana ofera Ucrainei armament de baza pentru a o ajuta sa reziste ofensivei militare ruse. Declaratia a fost facuta la Iasi de Inaltul Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate, Josep Borrell. Intrebat de colegul nostru, Lucian Balanuta, despre planul anuntat…

- Reprezentantul Uniunii Europene pentru afaceri externe si politica de securitate convoaca o intalnire cu ministrii apararii pentru a discuta despre conflictul din Ucraina, a scris luni Josep Borrell pe Twitter.

- Uniunea Europeana și Marea Britanie au decis sa-i includa pe lista sancțiunilor impotriva Rusiei și pe președintele țarii, Vladimir Putin, și pe ministrul de Externe Serghei Lavrov. Anunțul despre sancțiunile europene a fost facut de șeful diplomației europene, Josep Borrell, transmite Noi.md cu referire…

- Noile sanctiuni propuse de Uniunea Europeana impotriva Rusiei vor viza sectoare strategice si vor bloca accesul bancilor rusesti pe pietele financiare europene, a anuntat presedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen. Șeful diplomatiei UE, Josep Borrell, spune ca „Rusia se va confrunta cu o izolare…

- Alianta Nord-Atlantica(NATO) intentioneaza sa consolideze poziția militara in centrul si sud-estul Europei, inclusiv prin pozitionarea unui grup de lupta in Romania, afirma secretarul general NATO, Jens Stoltenberg, acuzand Rusia de contestarea principiilor fundamentale ale securitatii Europei. In cursul…