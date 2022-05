Stiri pe aceeasi tema

- Agenția pentru Dezvoltare Regionala Centru vine in sprijinul celor interesați și a pregatit o secțiune specifica dedicata Programului Național de Recuperare și Reziliența al Romaniei pe site-ul www.adrcentru.ro . In condițiile in care – in baza OUG 124/2021 – ADR-urile din Romania au fost nominalizate…

- P. Gentiloni: Romania ar putea inregistra o creștere economica puternica Comisarul european pentru economie, Paolo Gentiloni (stg). Arhiva Foto: presidency.ro. România ar putea înregistra o creștere economica puternica în acest an, de aproximativ 4%, dar impactul razboiului din…

- Presedintele PNL, Florin Citu, a declarat marti ca nu este necesara o optimizare a Planului National de Redresare si Rezilienta. El a avut o intalnire cu presedintele Grupului Partidului Popular European, Manfred Weber. „Si eu, si Manfred am spus foarte clar ca Romania ramane ancorata sa faca toate…

- Ministrul Finanțelor, dl Adrian Caciu, a discutat miercuri, 9 martie a.c., cu delegația Bancii Mondiale condusa de dna Gallina Vincelette, Directorul regional al Bancii Mondiale pentru țarile din Uniunea Europeana, despre continuarea colaborarii bilaterale, in sensul susținerii implementarii proiectelor…

- Romania primește de la Uniunea Europeana 543 de milioane de euro pentru a rezolva problema abandonului școlar, prin intermediul Planului Național de Redresare și Reziliența. Datorita investițiilor europene, expresia „școala pentru toți” s-ar putea transforma intr-o certitudine. Insa, cat de posibil…

- Discuții despre creșterea sustenabilitații polinului II de pensii Foto: gov.ro Premierul Nicolae Ciuca a discutat astazi cu reprezentanții Asociației pentru Pensiile Administrate Privat din România despre Planul Național de Redresare și Reziliența respectiv despre creșterea…