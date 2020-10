Stiri pe aceeasi tema

- In week-end trecem la ORA DE IARNA. Ceasurile se dau inapoi cu o ora! Trecerea la ora de iarna 2020 se va face in noaptea de 24 spre 25 octombrie, practic in ultimul weekend din luna octombrie. Ceasurile se dau inapoi cu o ora, ora 4:00 devenind ora 3:00. Duminica va fi astfel cea mai lunga zi a anului,…

- Productia industriala a crescut cu 0,7% in zona euro si cu 1% in Uniunea Europeana in august, comparativ cu luna precedenta, pe fondul relaxarii masurilor destinate sa limiteze pandemia de coronavirus (Covid-19), arata datele publicate miercuri de Oficiul European de Statistica (Eurostat).In…

- Statele membre UE adopta criterii comune de restrictionare a calatoriei si o cartografiere comuna a zonelor cu risc in Uniune. Ministrii Afacerilor Europene ai statelor membre UE au adoptat marti, intr-o reuniune la Luxemburg, criterii comune de coordonare a restrictiilor de calatorie in Uniune, pentru…

- Argentina a aprobat soiul de grau modificat genetic HB4, rezistent la seceta, dezvoltat de firma de biotehnologie Bioceres SA, au anuntat guvernul de la Buenos Aires si compania Bioceres, ceea ce face din Argentina prima tara din lume care aproba productia comerciala a unui soi de grau modificat genetic,…

- Comisia Europeana invita statele membre sa impulsioneze conectivitatea ultrarapida la retele si sa elaboreze o abordare comuna in ceea ce priveste implementarea tehnologiei 5G.Comisia Europeana a intreprins vineri noi masuri in cadrul agendei „Deceniul digital”, pentru a consolida suveranitatea…

- Uniunea Europeana inregistreaza imbunatatiri in privinta colectarii si a tratarii apelor uzate, insa progresele nu au fost uniforme, iar in unele state membre este nevoie de o mai buna planificare si de o finantare sporita a acestei infrastructuri, a declarat comisarul UE pentru mediu, pescuit si oceane,…