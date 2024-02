Stiri pe aceeasi tema

- Parlamentul European a aprobat marti noi reguli in domeniul publicitatii politice pentru a proteja cetațenii UE de interferente straine și dezinformare, transmite AFP. Entitatilor cu sediul in afara Uniunii Europene li se va interzice de acum sa finanteze publicitate politica in UE in ultimele trei…

- Uniunea Europeana (UE) a ajuns la un acord asupra unui ”card european pentru dizabilitate” ce va permite, in toate cele 27 de state ale UE, acelasi tratament preferential in mijloacele de transport, la manifestatiile culturale, muzee sau centre sportive, a anuntat vineri Parlamentul European. „Persoanele…

- Parlamentul European (PE) si statele membre ale Uniunii Europene (UE) au ajuns joi la un acord prin care limiteaza la 10.000 de euro platile in numerar pe teritoriul UE, cu obiectivul de a apropia reglementarile existente in cele 27 de state membre, foarte disparate, a detecta si a limita tranzactiile…

- In incercarea de a pune capat spalarii de bani, Uniunea Europeana vrea sa introduca o noua masura. Un acord semnat intre Parlamentul European (PE) si statele membre ale Uniunii Europene prevede interzicerea plaților in numerar de peste 10.000 de euro. Prin intermediul acestei masuri , UE vrea sa apropie…

- Comisia Europeana si Fondul European de Investitii (FEI) au anuntat, vineri, lansarea unui nou fond, de 175 de milioane de euro, pentru a sprijini inovarea in domeniul apararii si securitatii. Se preconizeaza ca Facilitatea de capitaluri proprii pentru aparare va genera investitii totale de aproximativ…

- O schimbare majora in peisajul energetic al Romaniei se contureaza in urma unei directive de eficiența energetica emise de Comisia Europeana. Potrivit noilor reglementari, toate centralele de apartament pe baza de gaze vor fi eliminate pana in anul 2040.Directiva, deja adoptata de Parlamentul European,…

- Presedinte Consiliului National de Conducere al AUR, Claudiu Tarziu, a declarat, sambata, la Alba Iulia ca formatiunea politica si-a propus sa castige toate alegerile care vor avea loc in 2024, victoria insemnand nu doar primul loc, ci sa aiba si majoritatea. „Tinta noastra este sa obtinem din partea…

- Presedinte Consiliului National de Conducere al AUR, Claudiu Tarziu, a declarat, sambata, la Alba Iulia ca formatiunea politica si-a propus sa castige toate alegerile care vor avea loc in 2024, victoria insemnand nu doar primul loc, ci sa aiba si majoritatea. „Tinta noastra este sa obtinem din partea…