- In timp ce campaniile de vaccinare impotriva COVID-19 inregistreaza intarzieri, Uniunea Europeana a recunoscut sambata o "insuficienta mondiala" a capacitatilor de producere a vaccinurilor, declarandu-se "pregatita sa ajute" pentru a le creste, potrivit comisarului european pentru sanatate Stella…

- Secretarul general al Interpol, Jurgen Stock, avertizeaza ca se așteapta la o creștere dramatica a criminalitații, in contextul distribuirii dozelor de vaccin anti-Covid-19, care deja a inceput in unele țari. “Cu livrarea vaccinurilor, criminalitatea va creste in mod dramatic”, a declarat Stock pentru…

- Experții in sanatate au diverse opinii in legatura cu vaccinarea impotriva Covid-19 in Romania. Aceștia spun ca populația nu este informata suficient, astfel incat exista o reținere fața de vaccinul anti-Covid. In același timp, specialiștii vorbesc despre eficiența acestuia și propun variante prin care…

- Moderna a anuntat luni ca vaccinul sau experimental are o eficacitate de 94,5% pentru prevenirea Covid-19, pe baza datelor preliminare ale unui studiu clinic de faza finala, devenind al doilea producator de medicamente care a raportat rezultate peste asteptari, dupa ce Pfizer si BioNTech au anuntat…

- Premierul Ludovic Orban a declarat miercuri ca obiectivul Guvernului trebuie sa fie acela de a stavili "cu orice pret" cresterea numarului de cazuri COVID fara sa afecteze activitatea economica, dar in acelasi timp sa implementeze cu fermitate deciziile privind combaterea pandemiei cu noul coronavirus.…

- Circa 10% dintre lucratorii din sanatate participanti la un studiu realizat de Federatia Solidaritatea Sanitara au indicat ca au fost deja infectati cu SARS-CoV-2, procentul fiind in cea mai mare masura aplicabil medicilor si, mai ales, asistentelor medicale, conform unui comunicat remis, ieri, Agerpres.…

- Comisarul european pentru piata unica, Thierry Breton, a declarat ca Uniunea Europeana ar prefera sa existe un acord pentru Brexit, dar este pregatita pentru eventualitatea ca nu se va ajunge la nicio intelegere cu Regatul Unit.