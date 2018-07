Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul britanic s-a declarat pregatit, joi, sa-si ”intensifice” negocierile privind Brexitul cu europenii, care se tem ca turbulentele politice neincetate din Regatul Unit ar putea spori riscul unei ”rupturi brutale” a tarii cu Uniunea Europeana, relateaza AFP.

- Guvernul britanic doreste ''sa intensifice'' negocierile cu Uniunea Europeana pentru a obtine cel mai bun acord posibil pentru iesirea din UE, a declarat joi noul ministru britanic pentru Brexit, Dominic Raab, inaintea unei reuniuni la Bruxelles cu negociatorul-sef al UE, Michel Barnier,…

- Guto Bebb, ministru de rangul al doilea insarcinat cu achizitiile in ministerul britanic al apararii, a demisionat luni din echipa guvernamentala condusa de prim-ministrul Theresa May, anunta postul BBC, preluat de Reuters, conform agerpres.ro. Bebb, care este si deputat, a votat impotriva…

- Marea Britanie nu va organiza un referendum pentru acordul final privind Brexitul si nici nu va amana data iesirii din blocul european, a declarat prim-ministrul britanic Theresa May, dupa ce doi ministri din guvernul ei si-au dat demisia, scrie Reuters.May a declarat ca Marea Britanie nu…

- Premierul conservator britanic Theresa May a fost aplaudata, miercuri, de opozitia laburista dupa ce a insinuat - din greseala - in parlament, in timpul unei sesiuni de intrebari si raspunsuri, ca Brexitul se refera la retragerea din... Marea Britanie, in loc de Uniunea Europeana, relateaza Press Association.…

- Legea care organizeaza retragerea Regatului Unit din Uniunea Europeana (UE) a fost promulgata marti, dupa mai multe luni de dezateri dure in Parlamentul britanic, un lucru care-i bucura pe eurosceptici, in opinia carora Brexitul - prevazut peste noua luni - este de-acum lansat ”in mod irevocabil”,…

- Guvernul britanic, amenintat de un vot nefavorabil in Camera Comunelor (camera inferioara a legislativului de la Londra), a prezentat miercuri un amendament care ii acorda parlamentului un posibil drept de opinie asupra acordului cu Bruxelles-ul privind iesirea Marii Britanii din Uniunea Europeana,…

- Camera Lorzilor din Marea Britanie a adoptat luni un amendament la proiectul de lege privind Brexitul care acorda Parlamentului puterea de a impiedica Guvernul sa paraseasca Uniunea Europeana in absenta unui acord cu Bruxellesul.