Uniunea Europeană denunţă refuzul Marii Britanii de recunoaştere a statutului ambasadorului Josep Borrell, Înaltul reprezentant al Uniunii Europene pentru Afaceri Externe, a denuntat, luni dupa-amiaza, refuzul Marii Britanii de recunoastere a statutului diplomatic deplin al ambasadorului european, cerând Guvernului de la Londra sa rezolve problema, informeaza cotidianul Le Figaro. Subiectul a fost discutat luni de ministrii de Externe ai tarilor Uniunii Europene. "A prevalat unitatea, consideram ca nu este unul dintre cele mai amicale gesturi. Este primul semnal transmis de Marea Britanie dupa retragerea din UE si pare destul de rau pentru urmarile evenimentelor",… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

