Stiri pe aceeasi tema

- Ministrii de Externe turc si ucrainean au ajuns vineri la concluzia ca nu sunt alte solutii mai bune pentru exportul de cereale ucrainene in afara de acordul pentru transportul pe Marea Neagra, care s-a incheiat dupa retragerea Rusiei de luna trecuta, relateaza Reuters. Totodata, ministrul de Externe…

- Primul cargou care a parasit Ucraina dupa incetarea acordului privind transportul de cereale a sosit joi seara la Istanbul in pofida blocadei rusesti, potrivit site-urilor de transport maritim, transmite AFP. Portcontainerul „Joseph Schulte”, sub pavilion Hong Kong, a plecat miercuri din portul ucrainean…

- Ministrii de Externe din statele Uniunii Europene au semnalat, joi, disponibilitatea de cooperare in sensul intensificarii relatiilor cu Turcia, opunand insa rezistenta presiunilor privind integrarea exercitate de Administratia de la Ankara, noteaza agentia Bloomberg, informeaza Mediafax."Suntem…

- Guvernul Macedoniei de Nord a propus un amendament constitutional in vederea indeplinirii unei solicitari a vecinei sale Bulgaria, considerata o conditie prealabila ca fosta republica iugoslava sa poata incepe negocieri substantiale de aderare la Uniunea Europeana.

- Diplomații ciprioți incearca sa revigoreze negocierile de pace pe insula divizata, propunand numirea unor trimiși ai ONU și UE in incercarea de a gasi o soluție federala la cinci decenii de la ocuparea nordului insulei de catre trupele turcești, scrie The Guardian.Este posibil sa se fi deschis o mica…

- Ankara va sprijini intrarea Suediei in NATO daca Uniunea Europeana redeschide negocierile pentru aderarea Turciei la UE, a declarat luni presedintele turc Recep Tayyip Erdogan, potrivit AFP si Reuters, scrie observatornews.ro .

- Ankara va susține aderarea Suediei la NATO daca Uniunea Europeana va redeschide negocierile privind aderarea Turciei la UE, a declarat luni președintele turc Recep Tayyip Erdogan, citat de agenția AFP. „Mai intai deschideți calea pentru aderarea Turciei la Uniunea Europeana. Apoi vom deschide calea…

- Turcia este așteapta sa preia comanda forței conduse de NATO in Kosovo in cadrul unei rotații planificate pentru aceasta toamna, in urma celor mai grave confruntari din regiune din ultimul deceniu, potrivit unor oficiali turci familiarizați cu aceasta chestiune, citați de Bloomberg . Turcia, care are…