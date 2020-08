Stiri pe aceeasi tema

- Seful diplomatiei europene Josep Borrell a atras atentia asupra riscului de a asista la o transformare a Belarusului intr-o "a doua Ucraina", considerand necesar sa se discute cu presedintele Aleksandr Lukasenko, conform unui interviu aparut duminica in cotidianul spaniol El Pais si citat de AFP.…

- Seful diplomatiei europene Josep Borrell a atras atentia asupra riscului de a asista la o transformare a Belarusului intr-o "a doua Ucraina", considerand necesar sa se discute cu presedintele Aleksandr Lukasenko, conform unui interviu aparut duminica in cotidianul spaniol El Pais si citat de AFP,…

- Șeful misiunii FMI pentru Moldova, Ruben Atoyan a venit cu o reacție privind punerea sub sechestru a bunurilor in valoare 1,9 miliarde de lei ale unei banci comerciale – figuranta in dosarul vizand frauda bancara. Oficialul susține ca a luat nota de rechizitoriul Procuraturii Anticorupție asupra Bancii,…

- CHIȘINAU, 18 iul – Sputnik. Moment in premiera la Bruxelles: Inaltul Reprezentant al Uniunii Europene pentru Afaceri Externe și Politica de Securitate, Josep Borrell, fost președinte al PE, a denuntat politica de sanctiuni a SUA! ”Sunt profund ingrijorat de utilizarea tot mai crescanda a sancțiunilor…

- Seful diplomatiei europene, Josep Borrell, a declarat miercuri ca protejarea drepturilor si libertatilor locuitorilor din Hong Kong este "esentiala", potrivit AFP. Aceste drepturi sunt in special "libertatea cuvantului, a mass-media, de asociere, de adunare si de a manifesta", sustine Josep Borrell,…

- Seful diplomatiei europene, Josep Borrell, a dat asigurari miercuri, in cursul unei vizite la granita dintre Grecia si Turcia, ca Uniunea Europeana este decisa sa-si apere frontierele, pe fondul temerilor exprimate de ministrul grec de externe, Nikos Dendias, in legatura cu un nou val de migratie incurajat…

- Uniunea Europeana acuza Rusia și China ca au efectuat campanii de dezinformare în timpul pandemiei de coronavirus în încercarea de a "submina" democrațiile, potrivit unui document consultat marți de AFP."Anumite țari terțe, în special Rusia și China, s-au…