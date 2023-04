Țarile UE prin gazoductul transadriatic (TAP) au primit (de la 31 decembrie 2020) un total de peste 22 bcm de gaz din Azerbaidjan, a declarat Luca Schieppati, directorul general al companiei de conducte TAP AG, scrie caspianbarrel.org.

"Am transportat mai mult de 22 bcm de gaz azer in Europa și am dezvoltat soluții comerciale pentru a crește capacitatea TAP pe termen scurt", a declarat Shippaty la Conferința Europeana a Gazelor.

