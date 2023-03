Uniunea Europeană a IMM-urilor solicită îmbunătăţirea mediului de reglementare pentru a face Europa mai atractivă pentru investiţii In data de 16 martie 2023, SMEunited, cea mai mare voce a IMM-urilor din Europa, a publicat la Bruxelles cel mai recent Barometru UE dedicat intreprinderilor private mici si mijlocii, pentru aceasta primavara. In cadrul cercetarii s-a constatat ca indicele climatului de business a scazut la 71,3 si redresarea IMM-urilor stagneaza insa tine departe IMM-urile de o recensiune cel putin in urmatoarele luni. De asemenea, rezultatele semestrului trecut sunt cu mult peste asteptari, aratand astfel ca preocuparile trecute cu privire la o recensiunea economica nu au fost concretizate. Cu toate acestea,… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- ”Structura bancara americana limiteaza contagiunea”, subliniaza Moody’s, care a scazut perspectiva sectorului bancar american de la ”stabila” la ”negativa”. Pentru a-si justifica pozitia, agentia evoca o proportie mai importanta de depozte la Banca centrala din partea bancilor europene. Invers, titlurile…

- Specialistii din domeniu se asteapta ca, in 2023, numarul tranzactiilor imobiliare sa scada, insa valoarea totala a acestui sector sa ramana similara, ca urmare a cresterii preturilor. Sectorul imobiliar a trecut prin cresteri spectaculoase in ultimii ani, insa anul 2023 ar putea fi diferit. Inflatia,…

- Parlamentul European, reunit in sesiune plenara la Strasbourg, a adoptat joi o rezolutie care marcheaza un an de razboi al Rusiei impotriva Ucrainei, condamna ferm agresiunea Moscovei si reitereaza solidaritatea neclintita cu poporul si conducerea Ucrainei, indica un comunicat al PE postat joi pe website-ul…

- ”Suntem cu totii constienti de faptul ca perioada urmatoare va fi foarte intensa (…) si cred ca in paralel cu nevoia de a mobiliza cat mai rapid echipamentele, inclusiv mai grele, de tip tancuri grele de care Ucraina are nevoie, avem nevoie sa fim siguri ca exista si munitie”, a declarat secretarul…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat joi la Bruxelles, in plenul Parlamentului European, ca apararea teritoriului ucrainean impotriva invaziei ruse reprezinta de asemenea si apararea Europei, multumind in acelasi timp Uniunii Europene si cetatenilor sai pentru sprijinul acordat Ucrainei…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a fost aclamat joi, 9 februarie, la Bruxelles de eurodeputati, care l-au aplaudat in picioare in plenul Parlamentului European, inaintea discursului sau, relateaza AFP.Zelenski a fost primit de presedinta Parlamentului European, Roberta Metsola.''Acest parlament…

- „Nu vedem nici un rost sa o punem pe ordinea de zi pana cand nu este clar ca exista o șansa rezonabila de a obține aprobarea in Consiliu”, a spus ambasadorul Suediei la Uniunea Europeana. Este o palma greu de indurat, mai ales ca am fost corecți cu toata lumea, am ajutat, și bine ca am facut așa, Ucraina.…

- Inflatia din zona euro a scazut din nou sub pragul de doua cifre in decembrie, datele publicate vineri dimineata aratand ca rata principala a ajuns la 9,2%, dupa ce cresterea anualizata a preturilor a depasit 10% in precedentele doua luni, relateaza Financial Times. Totusi, este putin probabil ca aceasta…