Ministerul Educației a finalizat selecția proiectelor ce urmeaza a fi finanțate in prima etapa a Programului Național pentru Reducerea Abandonului Școlar (PNRAS).Au fost depuse 1.474 de cereri de finanțare, dintre care 1.431 au fost declarate eligibile. In urma evaluarii de catre experți externi a calitații planurilor de acțiune propuse de […] Articolul Unitațile de invațamant care au obținut minimum 6/10 puncte vor fi invitate sa incheie contracte de finanțare in cadrul Programul Național pentru Reducerea Abandonului apare prima data in Ziarul Dambovita - Targoviste .