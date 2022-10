SN Nuclearelectrica SA a transmis Bursei de Valori Bucuresti ca Unitatea 1 a CNE Cernavoda s-a deconectat automat de la Sistemul Energetic National in dupa-amiaza zilei de 19 octombrie 2022. Incidentul s-a produs din cauza unei disfunctionalitati in partea clasica a unitatii, fara impact pe partea nucleara. ”Specialistii CNE Cernavoda investigheaza, in vederea remedierii, cauza care a condus la deconectarea automata a Unitatii 1 CNE Cernavoda de la Sistemul Energetic National. Deconectarea automata a Unitatii 1 CNE Cernavoda de la Sistemul Energetic National, precum si lucrarile de remediere…