Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Sanatații a anunțat ca demareaza acțiunea de depistare activa a tuberculozei in județele Botoșani, Constanța, Galați, Iași, Maramureș, Neamț, Satu Mare, Salaj, Suceava, Tulcea, Vaslui. Romania se situeaza in continuare pe unul dintre locurile fruntațe in Europa la numarul de cazuri de tuberculoza,…

- Ministerul Sanatatii demareaza actiunea de depistare activa a tuberculozei in 11 judete (Botosani, Constanta, Galati, Iasi, Maramures, Neamt, Satu Mare, Salaj, Suceava, Tulcea, Vaslui), in cadrul Programului ‘Abordarea provocarilor sistemului de sanatate privind controlul tuberculozei in Romania’. Potrivit…

- Ministerul Sanatatii demareaza actiunea de depistare activa a tuberculozei in judetele Botosani, Constanta, Galati, Iasi, Maramures, Neamt, Satu Mare, Salaj, Suceava, Tulcea, Vaslui, in cadrul Programului Abordarea provocarilor sistemului de sanatate privind controlul tuberculozei in Romania". Suma…

- „1.586 de observații noi au fost introduse in acest an de utilizatori in aplicația Uite barza!, din care 1.358 au fost validate de catre specialiștii de la Societatea Ornitologica Romana (SOR). Aplicația Uite barza! este gratuita și disponibila atat pentru iOS, cat și pentru Android și poate fi folosita…

- Ziua Armatei Romaniei, 25 octombrie, va fi sarbatorita printr o serie de manifestari organizate in principalele garnizoane din tara, in bazele militare din teatrele de operatii unde sunt dislocati militarii romani si in statele in care Romania are acreditati atasati ai apararii si in capitalele statelor…

- La Mulți Ani, Chișinau! Astazi, capitala țarii noastre implinește 586 de ani. Chișinaul este legat prin cai ferate și drumuri cu toate municipiile, orașele și centrele raionale și multe sate din republica, de asemenea cu centre urbane din Romania, Ucraina, Bulgaria, Turcia, Belarus, Rusia și alte state.

- Daca pana acum un an sistemele fotovoltaice isi faceau loc cu timiditate pe piata din Romania, in ultimul timp, acestea nu mai sunt privite ca o investitie optionala, ci din ce in ce mai mult ca o necesitate. Cresterea exponentiala a pretului la energie exercita o presiune imensa atat asupra persoanelor…

- Minivacanta de Sfanta Maria s-a incheiat cu ploi si vijelii. A fost rupere de nori, ieri, in Constanta si in statiuni, unde si localnicii si turistii au fost pusi pe fuga de vremea rea. A plouat insa zdravan si in Brasov, Braila sau Tulcea, unde acumularile de apa au incurcat circulatia si in orase,…