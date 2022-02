Unii chiar n-au ce cauta la volan! Accident la Bauelemente: s-a construit giratoriu ca sa intre masinile in el

Stiri pe aceeasi tema

- Un accident rutier grav s-a produs marti, in jurul orei 17, pe DN1, la Nistoresti, informeaza IJP Prahova. Au fost implicate doua masini, dintre care o autoutilitara care in urma impactului s-a rasturnat in afara partii carosabile. Un barbat in varsta de 41 de ani, pasager intr-una dintre…

- Traficul este blocat, pe DN1, in zona localitatii Azuga, dupa un accident rutier in urma caruia o persoana a ramas incarcerata. Potrivit ISU Prahova, in accident sunt implicate doua autoturisme, cu cinci ocupanti, dintre care unul minor. R. Dan The post Grav accident pe DN1. Trafic blocat pe Valea…

- Traficul rutier este blocat, luni dimineata, pe DN 1, la Azuga, din cauza unui accident in urma caruia doua persoane au fost ranite, anunta Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Prahova. In eveniment au fost implicate un autoturism și o autoutilitara, conduse de un barbat de 50 de ani si un…

- O autoutilitara in care se aflau opt persoane s-a rasturnat, vineri dupa-amiaza, pe DN 1, la Potigrafu, soferul care a pierdut controlul directiei de mers fiind sub influenta alcoolului, a transmis Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Prahova, potrivit Agerpres. Conform sursei citate, doi pasageri…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca la intersectia DN 1 cu DJ 101R, in zona localitatii Campina, judetul Prahova, s a produs un accident rutier, in care au fost implicate 2 autoturisme.5 persoane sunt evaluate medical in ambulanta de la fata locului, printre…

- Un grav accident rutier s-a petrecut in aceasta dimineața in județul Prahova, pe DN 1, in urma caruia cinci persoane au nevoie de ingrijire medicala. Potrivit Centrului Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane , la intersecția DN 1 cu DJ 101R, in zona localitații Campina, județul Prahova,…

- Un accident rutier a avut loc in aceasta dimineata pe DN1B in localitatea Mizil, judetul Prahova. Potrivit purtatorului de cuvant al ISU Prahova, Raluca Vasiloae sunt implicate in eveniment un autoturism si o autocamioneta incarcata cu butelii."Persoanele din autoturism sunt blocate in masina. Victimele…

- Un accident s-a produs miercuri, 1 decembrie, pe Bulevardul Eroilor, in jurul orei 13.00.Traficul nu era extrem de aglomerat, dar neatenția a dus la producerea acestui accident cu insemnate pagube materiale.Un BMW a intrat intr-un Ford, pe motiv de neatenție. Clujenii de pe un grup de șoferi au…