Senatul a adoptat marti propunerea legislativa ce prevede ca uniforma sa devina obligatorie in școli, cu 87 de voturi pentru, 41 contra și nicio abținere. Elevii din invatamantul general obligatoriu de stat ar urma sa primeasca cate 350 de lei anual pentru uniforma stabilita de scolile unde invata. ”Pentru acoperirea costurilor uniformelor scolare se acorda o suma de 350 de lei/ an scolar pentru fiecare elev, suma care se atribuie in cote egale in fiecare semestru. Fondurile necesare pentru aplicarea prezentei legi se asigura din bugetul Ministerului Educatiei si Cercetarii”, potrivit unui amendament…