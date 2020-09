Stiri pe aceeasi tema

- PUZ – „Proiect regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata din judetul Dambovita, in perioada 2014-2020 – Surse de apa, rezervoare, statii de clorinare, statii pompare, aductiuni pentru Targoviste, Aninoasa, Sotanga, Vulcana Bai, Dragomiresti, Tatarani, Vacaresti, Persinari”,

- In fiecare an pe 14 iulie, Franta sarbatoreste Ziua Nationala. Prin aceasta zi se celebreaza 2 evenimente ce au marcat istoria moderna a acestui stat, si anume Sarbatoarea Federatiei si inceputul Revolutiei Franceze prin caderea Bastiliei. In onoarea Republicii Franceze, aceasta zi este sarbatorita…

- Oamenii au fost fascinați de-a lungul timpului de pietrele prețioase, semiprețioase și cristalele descoperite in adancul pamantului. Frumusețea lor a fost cea care, firește, a atras atenția oamenilor, dar valoarea lor a fost dublata odata cu trecerea timpului, prin descoperirea unor proprietați care…

- Ministrul Finantelor sustine ca puterea pe care opozitia o are in Parlament a facut sa distruga toate masurile de limitare a raspandirii coronavirusului. Florin Citu spune despre Marcel Ciolacu, Calin Popescu Tariceanu si Victor Ponta ca s-au purtat ca niste criminali inca din perioada starii de…

- La sediul ISU „Basarab I ” Dambovita, a avut loc un eveniment emotionant pentru pompierii damboviteni -trecerea in rezerva, cu drept de pensie, a patru cadre militare: plutonier adjutant sef NEAGU Nicu de la Detasamentul Pucioasa (37 ani vechime in munca), plutonier adjutant sef NITOI Ilie Iulian de…

- Producatorul de electrocasnice Arctic, controlat de grupul turc Arcelik, spune ca vanzarile s-au mentinut pe plus in aproape toate pietele din Europa, in pofida pandemiei de Covid-19, informeaza Ziarul Financiar.Compania, controlata de grupul turc Arcelik, a avut anul trecut pe plan local…

- Istoria localitații Sarata-Monteoru este strans legata de inceputul exploatarii petrolului din Romania, iar un alt element de unicitate a zonei este dat de amplasarea in acest loc a singurei mine de petrol funcționala din Romania, dar și din Europa. Mina de petrol de la Sarata-Monteoru este o comoara…