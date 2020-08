Stiri pe aceeasi tema

- Sectiunea greaca a Inaltului Comisariat ONU pentru Refugiati (UNHCR) a anuntat vineri ca a primit "rapoarte si marturii potrivit carora persoane au fost lasate in deriva" in Marea Egee, fara a fi salvate de Garda de Coasta greaca, relateaza AFP, preluata de Agerpres. Referirea este la navele cu migranți…

- Autoritațile din Grecia au anunțat miercuri, 19 august, ca din 21 august vor impune noi restricții in insula Mykonos din Marea Egee și in regiunea Halkidiki, din nordul țarii, din cauza creșterii numarului de persoane infectate cu noul coronavirus, noteaza Ekathimerini.com.Potrivit unui anunț al Secretariatului…

- Politistii de frontiera, membri ai echipajului navei maritime MAI 1103, din cadrul Garzii de Coasta, s-au intors acasa dupa o misiune de aproximativ trei luni, desfasurata in Marea Egee, sub egida Agentiei Europene pentru Politia de Frontiera si Garda de Coasta (FRONTEX), informeaza sambata IGPF.…

- Paza de coasta turca a anuntat marti ca a salvat trei persoane de la bordul unui vas privat 'atacat ilegal' de fortele grecesti in largul insulei Rhodos, transmite dpa.Cei trei - doi turci si un sirian - erau raniti; unul din cetatenii turci era in stare critica si a fost spitalizat la Marmaris,…

- Garda de Coasta greaca a impiedicat 28 de migranti sa ajunga in Italia cu o ambarcatiune si a dezmembrat o grupare specializata in traficul de persoane, relateaza agerpres.ro.Gruparea aducea migranti dinspre Grecia in Europa Occidentala, via Italia.

- O noua misiune internationala sub egida Frontex a fost incheiata cu succes. Operatiunea s a desfasurat in zonele operationale Lesvos si Chios, ale Republicii Elene, iar cele doua echipaje, aflate la bordul navei Politiei de Frontiera Romane, au executat prin rotatie misiuni de patrulare, supraveghere,…

- Nava maritima de interventie MAI 2114, din cadrul Grupului de Nave Mangalia, a revenit luni dimineata in portul de baza dupa o misiune de aproximativ trei luni in Marea Egee, sub egida Agentiei Europene pentru Politia de Frontiera si Garda de Coasta - FRONTEX, informeaza un comunicat de presa, potrivit…