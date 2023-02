Stiri pe aceeasi tema

- Numarul refugiatilor din Ucraina in alte tari europene a depasit pragul de 8 milioane de la inceperea invaziei ruse in aceasta tara, la 24 februarie 2022, potrivit cifrelor actualizate joi de Agentia Natiunilor Unite pentru Refugiati (UNHCR), transmite EFE.

- Razboiul in derulare din Ucraina a perturbat educația a peste 5 milioane de copii, a anunțat marți, 24 ianuarie, UNICEF, intr-un comunicat de presa, informeaza CNN . UNICEF afirma ca impactul celor 11 luni de razboi nu face decat sa se adauge la cei doi ani de invațare pierduți din cauza pandemiei COVID-19…

- Guvernul a prezentat vineri raportul privind masurile luate in cateva domenii strategice, printre care si ajutorul acordat uncrainilor care au ajuns in Romania din cauza razboiului, in care se precizeaza ca au fost alocate peste 500 milioane de euro alocate de la bugetul de stat si partenerii internationali,…

- Guvernul a adoptat, miercuri, o hotarare prin care a fost suplimentat bugetul Ministerului Afacerilor Interne cu 56,7 milioane de lei, pentru decontarea cheltuielilor cu hrana si cazarea cetatenilor proveniti din zona conflictului armat din Ucraina, gazduiti de persoane fizice. Clujul e in topul orașelor…

- Poliția de Frontiera a anunțat, joi, ca in data de 7 decembrie, 7.337 de cetațeni ucraineni au intrat in Romania, numarul acestora fiind in scadere cu 1,2 % fața de ziua precedenta. In total, incepand cu data de 10.02.2022 (perioada pre-conflict), pana joi dimineața, 8 decembrie, la nivel national,…

- Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS) a avertizat luni ca iarna va ameninta viata a milioane de ucraineni, dupa o serie de lovituri devastatoare ruse asupra infrastructurii energetice a tarii, relateaza AFP. „Iarna aceasta va pune in pericol vietile a milioane de oameni in Ucraina”, a declarat jurnalistilor…

- Doar aproximativ 390.000 de pastile de iodura de potasiu, din cele peste 30 de milioane de comprimate achizitionate de catre Ministerul Sanatatii, au fost ridicate de romani din farmacii. Altfel, doar 1- dintre comprimate au fost distribuite, cetatenii sub 40 de ani nefiind receptivi la apelurile facute…