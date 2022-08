Stiri pe aceeasi tema

- Emanuel Ungureanu, deputat USR și vicepreședintele Comisiei de Sanatate din Camera Deputaților, il acuza de hotie pe ministrul Sanatații, Alexandru Rafila, pentru contractul de consultanta cu Organizatia Mondiala a Sanatatii, in valoare de aproape un milion de euro, pentru reviziurea Legii 95/2006 privind…

- „Negociatorul in sandale Ghinea a cedat nervos in fata evidentei! Si injura! Atat poate un userist! O avalansa de sudalme, nu de argumente, prin care negociatorul in sandale Ghinea isi exprima frustrarea ca PSD chiar face PNRR! Mai ieftin, mai bine si fara firmele de casa ale acestor impostori care…

- Ministerul Sanatații a explicat situația reclamata de deputatul USR Emanuel Ungureanu, intr-un comunicat de presa, susținand ca, in PNRR este ”recomandata utilizarea asistenței tehnice furnizate de organizații și instituții internaționale, respectiv Organizația Mondiala a

- Cei de la USR lanseaza acuzații neverosimile la adresa ministrului Sanatații, Alexandru Rafila. In timp ce in varianta USR, consultanța era catre firme private, Rafila a schimbat strategia și platește consultanța pentru construcția de spitale catre Organizația Mondiala a Sanatații. Cei de la USR…

- Romania a donat Republicii Moldova peste un milion de pastile de iodura de potasiu. Ministerul Sanatații a asigurat disponibilitatea in țara a iodurii de potasiu, iar acest lucru a fost posibil in urma discuțiilor purtate de ministrul Sanatații al Republicii Moldova, Ala Nemerenco cu omologul sau din…