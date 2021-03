Stiri pe aceeasi tema

- Deputatul USR-PLUS Emanuel Ungureanu l-a criticat dur joi pe președintele Klaus Iohannis, dupa șeful statului a cerut ministrului Justiției sa explice cum s-a ajuns la situația clasarii dosarului 10 august. ”Pervers, în stil pesedist”, spune Ungureanu, care considera ca Iohannis este…

- Deputatul USR de Buzau Emanuel Ungureanu anunța, pe pagina sa de Facebook, ca se va imuniza cu vaccin anti-Covid produs de AstraZeneca și taxeaza drept ,,minciuna” afirmațiile celor care contesta eficiența acestui ser. Intr-un text a carui coerența lasa de dorit și care aduce a reclama mascata a unor…