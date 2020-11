Ungaria vrea să achiziționeze vaccin contra COVID-19 din China și Rusia, sfidând din nou Bruxellesul Ungaria vrea sa achiziționeze vaccin contra COVID-19 din China și Rusia, sfidand din nou Bruxellesul Ungaria ar putea primi din China pana la un milion de doze de vaccin impotriva coronavirusului, a declarat vineri ministrul ungar de externe, peter Szijjarto, dupa o convorbire telefonica cu omologul sau chinez, transmite Reuters. Ungaria este în contact cu toate cele trei companii chineze care dezvoltă vaccinuri, iar acestea vor trimite în curând documentaţia pe baza căreia autorităţile ungare pot decide dacă permit utilizarea produsului împotriva… Citeste articolul mai departe pe incont.ro…

Sursa articol si foto: incont.ro

