Stiri pe aceeasi tema

- Ungaria va incepe sa primeasca "mici provizii" de vaccin rusesc pentru noul coronavirus pentru testare clinica in decembrie, in baza unui acord incheiat joi intre ministrul ungar de externe si ministrul rus al sanatatii

- Ungaria va incepe sa primeasca "mici provizii" de vaccin rusesc pentru noul coronavirus pentru testare clinica in decembrie, in baza unui acord incheiat joi intre ministrul ungar de externe si ministrul rus al sanatatii, relateaza agentia ungara de stiri MTI. Peter Szijjarto, seful diplomatiei ungare,…

- Ministrul ungar de externe a fost testat pozitiv cu Covid-19 și se afla internat intr-un spital din Thailanda, transmite AFP, citata de hotnews. Ministrul ungar de externe, Peter Szijjarto, se afla intr-o vizita oficiala in Asia de Sud-Est și tocmai parasise Cambodgia cand a fost testat pozitiv duminica,…

- Ministrul de externe ungar Peter Szijjarto, care efectueaza in prezent un turneu in Asia, a fost testat pozitiv pentru COVID-19, dar nu prezinta simptome caracteristice in cazul contaminarii cu SARS-CoV-2, a anuntat miercuri un purtator de cuvant al Ministerului de Externe al Ungariei, citat de MTI.…

- Ministrul de externe de la Budapesta a spus marți ca decizia Ucrainei de a interzice intrarea a doi oficiali guvernamentali ungari din cauza amestecului în alegerile locale este ”jalnica și o prostie”, transmite Reuters. Într-un mesaj video pe pagina sa de Facebook, Peter…

- Ungaria si Polonia vor infiinta un institut comun pentru a evalua respectarea statului de drept de catre tari membre in intreaga Uniune Europeana si pentru a contracara astfel acuzatiile de incalcare a statului de drept, a anuntat luni ministrul de Externe ungar, Peter Szijjarto, relateaza Reuters.Dupa…

- Ungaria are un interes legitim de a-si restabili bunele relatii cu Ucraina, intrucat situatia din prezent dauneaza atat ambelor tari cat si comunitatii etnicilor maghiari care traiesc in Ucraina, a declarat miercuri ministrul ungar de externe Peter Szijjarto, dupa discutii cu omologul sau ucrainean…

- Politica externa a Ungariei este concentrata pe promovarea intereselor economice ale tarii si pe atragerea cat mai multor investitii straine in perioada urmatoare, a declarat miercuri ministrul ungar de Externe, Peter Szijjarto la o intalnire cu ambasadorii ungari, transmite MTI.Potrivit lui…