Ungaria va dona Cehiei 40.000 de doze de vaccin anti-COVID-19

Stiri pe aceeasi tema

- Ungaria va dona Republicii Cehe 40.000 de doze de vaccin anti-COVID-19 in prima jumatate a lunii mai, a anuntat sambata ministrul de externe ungar Peter Szijjarto, citat de agentia MTI. ''Republica Ceha este (printre alte tari) intr-o situatie grea din cauza achizitiilor defectuoase ale Comisiei…

- Ungaria va dona Republicii Cehe 40.000 de doze de vaccin anti-COVID-19 in prima jumatate a lunii mai, a anuntat sambata ministrul de externe ungar Peter Szijjarto, citat de agentia MTI. ''Republica Ceha este (printre alte tari) intr-o situatie grea din cauza achizitiilor defectuoase ale Comisiei…

- Ungaria nu isi va putea redeschide economia inainte ca toti cetatenii sai cu varsta de peste 65 de ani care s-au inscris pentru vaccinare sa fie imunizati, a afirmat prim-ministrul Viktor Orban ieri, zi in care tara sa a raportat un numar record de 252 de decese in urma infectarii cu coronavirus, a…

- "Varianta britanica" a noului coronavirus, numita astfel dupa ce a fost identificata initial in Regatul Unit, se afla in prezent in faza de raspandire comunitara in Ungaria, a afirmat miercuri sefa Oficiului national ungar de sanatate publica, Cecilia Muller, relateaza Agerpres."Varianta britanica"…

- Uniunea Europeana a incheiat un nou acord cu Pfizer/BioNTech pentru achiziția a inca 300 de milioane de doze de vaccin anti-COVID. Stocul de doze de vaccin al UE se dubleaza astfel. Purtatorul de cuvant al Comisiei Europene a declarat, conform Reuters , ca noul contract a fost apobat de catre Comisie.…

- Premierul Florin Cițu a afirmat sambata ca Romania nu va achiziționa vaccinuri anti-Covid din Rusia sau China, ci s-a oferit sa produca in țara la seruri ale companiilor cu care UE a incheiat contracte de furnizare, informeaza News.ro . Intrebat daca țara noastra a inițiat negocieri pentru vaccinul…

- Agentia de reglementare in domeniul medicamentelor a Ungariei a acordat aprobari preliminare pentru utilizarea vaccinului anti-COVID produs de AstraZeneca si pentru vaccinul Sputnik V, a anuntat joi seful biroului de presa al premierului ungar Viktor Orban, confirmand informatii ale mass-media aparute…

- Companiile aeriene sustin ideea unui certificat european de vaccinare anti-COVID-19, potrivit alephnews.ro. Comisia Europeana va discuta pe 21 ianuarie propunerea facuta inițial de Grecia. IATA considera ca un certificat de vaccinare anti-Covid va restarta aviația. Asociația Internaționala a Transportatorilor…