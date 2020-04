Stiri pe aceeasi tema

- Un oficial ungar a semnalat luni intarzieri la un punct de trecere a frontierei cu Romania, informeaza MTI, potrivit Agerpres. Robert Kiss, purtator de cuvant al consiliului operativ care coordoneaza combaterea epidemiei de coronavirus in Ungaria, a aratat ca s-au raportat mici intarzieri la intrarea…

- Ministrul Afacerilor Interne, Marcel Vela, a declarat, duminica seara, in Punctul de Trecere a Frontierei (PTF) Nadlac I, ca urmeaza sa se reglementeze situatia navigatorilor care transporta marfuri si trebuie sa iasa din Romania, exact ca in cazul soferilor de camioane, iar la granita cu Bulgaria…

- Punctul de Trecere a Frontierei (PTF) Nadlac II era din nou aglomerat pe sensul de intrare in Romania, miercuri dupa-amiaza, cand se astepta cel putin 240 de minute pentru procedurile de tranzitare.Purtatorul de cuvant al Politiei de Frontiera Arad, Filip Ionut Matei, a declarat, pentru AGERPRES,…

- Persoanele care se prezinta la intrarea in Romania prin Punctul de Trecere a Frontierei (PTF) Nadlac II sunt nevoite sa astepte, luni, in jurul pranzului, cel putin cinci ore pentru procedurile de tranzitare, din cauza aglomeratiei. Reprezentantii Politiei de Frontiera Arad au declarat, pentru Agerpres,…

- Aproximativ 2.500 de persoane din convoiul care a traversat Ungaria in noaptea de marti spre miercuri au intrat deja in tara, in cateva ore de la sosirea in Punctul de Trecere a Frontierei (PTF) Nadlac II, anunta Politia de Frontiera intr-un comunicat de presa. Conform sursei citate, convoiul a ajuns…

- O coloana de camioane de aproximativ cinci kilometri s-a format, luni dimineata, pe autostrada A1, inainte de Punctul de Trecere a Frontierei (PTF) Nadlac II, unde soferii asteapta cel putin trei ore pentru controlul documentelor la iesirea din tara. Aplicatia online de monitorizare a traficului de…