Sase partide de opozitie din Ungaria isi vor uni randurile intr-o tentativa de a inlatura de la putere formatiunea Fidesz si pe premierul Viktor Orban la alegerile parlamentare din 2022, potrivit unui acord incheiat duminica, transmite dpa. Alianta cuprinde un spectru larg de partide, printre care Coalitia Democratica (social-liberala), Partidul Socialist Ungar, formatiunea ecologista 'Politica poate fi diferita', partidul liberal Momentum si Jobbik (de dreapta). Partidele convenisera deja in ultimele luni ca vor prezenta in comun candidati pentru functii de varf, precum si in circumscriptiile…