Stiri pe aceeasi tema

- Cristian Tudor Popescu a comentat la Digi24 victoria superba a Simonei Halep in finala de la Praga, impotriva belgiencei Elise Mertens. Gazetarul spune ca este o „victorie de mare frumusețe mentala”, iar Simona la acest turneu „a invins pandemia”. „Halep a invins pandemia, s-a luptat aici nu in primul…

- ONG-ul Human Rights Watch (HRW) a denuntat miercuri ''conditiile proaste'' pe care le-a descoperit in spitalele din Ungaria si a estimat ca aceasta tara ar trebui sa-si sporeasca cheltuielile sanitare pentru a face fata pandemiei de coronavirus, in timp ce autoritatile de la Budapesta…

- SUA a raportat peste 70.000 de contaminari cu Covid-19 si peste 1.000 de decese in 24 de orePentru a doua zi consecutiv, SUA a raportat, vineri, peste 70.000 de contaminari cu Covid-19 si peste 1.000 de decese in 24 de ore. Citește și: Viktor Orban FACE PARADA dupa negocierile DURE…

- Calendarul revizuit al sezonului 2020 al Campionatului Mondial de Formula 1 cuprinde pentru moment doar opt curse din cele 22 care trebuiau sa aiba loc in acest an. Pandemia de coronavirus a dus al amanarea sau anulare a primelor zece Mari Premii ale stagiunii. Sezonul va debuta…

- Țara din UE in care tinerii se inroleaza masiv in armata, pentru un loc de munca stabil și un venit sigur de la stat Tinerii din Ungaria afectati de impactul crizei coronaviusului asupra economiei se indreapta spre armata in cautarea unui loc de munca stabil, informeaza AFP. Unul din noii recruţi…

- Budapesta s-a opintit mult pentru 4 iunie 2020, s-a agitat, s-a scuturat, a plans, a aprins focuri, a incercat sa atraga atentia celor din jur si nu numai. Rezultatul a fost, practic, irelevant la nivel international sau chiar regional, scrie Laboratorul de Analiza a Razboiului Informational si Comunicare…

- Cooperarea dintre Ungaria si Slovacia nu a fost niciodata la fel de buna, a spus ministrul ungar de externe Peter Szijjarto dupa discutii avute marti la Budapesta cu omologul sau slovac Ivan Korcok, cei doi recunoscând însa pozitiile diferite ale tarilor lor fata de Tratatul de la Trianon,…

- Polonia se opune propunerii Comisiei Europene de conditionare a accesarii fondurilor europene de situatia statului de drept, intrucat este imposibil de stabilit criterii obiective care sa fie evaluate, a declarat miercuri ministrul polonez de externe, Jacek Czaputowicz, informeaza agentia DPA. Declaratia…