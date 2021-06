Ungaria: Proiect de lege împotriva comunităţii LGBT, la iniţiativa Fidesz Partidul ungar de guvernamant Fidesz a propus un proiect de lege care interzice diseminarea a ceea ce a numit continuturi care promoveaza schimbarile de sex sau homosexualitatea in scoli, relateaza vineri Reuters. Unii analisti au comparat initiativa cu legea "impotriva propagandei homosexuale" din 2013 din Rusia. Amendamentul depus joi in parlament de deputati ai Fidesz la o lege care pedepseste pedofilia stipuleaza ca tinerilor sub 18 ani sa nu li se prezinte continuturi pornografice sau orice alt continut care incurajeaza schimbarile de sex ori homosexualitatea. Proiectul, care ar urma sa se… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol si foto: agerpres.ro

