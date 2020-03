Ungaria, posibilul adversar al tricolorilor în play-off-ul pentru CM 2021 Nationala masculina de handbal a Romaniei va intalni reprezentativa Ungariei in play-off-ul de calificare la CM 2021, daca tricolorii vor elimina Bosnia in prima faza a barajului. Meciurile cu Bosnia sunt programate in aprilie, iar cele din play-off in luna iunie. Castigatoarele din play-off se vor califica la turneul final al Campionatului Mondial din 2021, programat in Egipt, intre 14-31 ianuarie. Pana la faza play-off, Romania are de disputat dubla eliminatorie cu Bosnia, din prima faza a barajului. Pe 15-16 aprilie, pe teren propriu, respectiv 18-19 aprilie, in Bosnia. In celelalte trei dispute… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol si foto: gds.ro

Stiri pe aceeasi tema

- ​Nationala de handbal masculin a României va întâlni reprezentativa Ungariei în faza play-off de calificare a CM2021, daca tricolorii vor elimina Bosnia în prima faza a barajului, potrivit tragerii la sorti de luni, de la Viena. Meciurile cu Bosnia sunt în aprilie,…

- Eurovision 2020. "Alcohol You" este piesa cu care Roxen va reprezenta Romania la Eurovision Song Contest 2020, de la Rotterdam, melodia obtinand punctaj maxim atat la votul juriului, cat si la cel al publicului, duminica seara, la Finala Nationala Eurovision desfasurata la Buzau. Dupa…

- Dupa ce a cucerit in 2010 topurile muzicale din Romania, Rusia și CIS, Spania, Ucraina, Bulgaria, Israel, Italia, Suedia, Danemarca, Norvegia, Finlanda și Islanda cu hitul „Mamasita”, Narcotic Sound lanseaza „Mamasita - Moody FKN Gemini”, o serie aniversara de remixuri, ce combina elemente africane,…

- Nationala de handbal masculin a Romaniei va intalni reprezentativa Bosniei, in prima faza a barajului pentru calificarea la turneul final al Campionatului Mondial din 2021, potrivit trageri la sorti de joi, de la Viena.In celelalte trei dispute eliminatorii din prima faza a barajului se vor…

- Nationala de handbal masculin a Romaniei va intalni una din reprezentativele Polonia, Rusia, Bosnia sau Letonia in prima faza a barajului pentru calificarea la turneul final al Campionatului Mondial din 2021, anunța news.ro.Romania, alaturi de Lituania, Turcia si Israel, s-a calificat la barajul…

- ​Nationala de handbal masculin a României va întâlni una din reprezentativele Polonia, Rusia, Bosnia sau Letonia în prima faza a barajului pentru calificarea la turneul final al Campionatului Mondial din 2021.România, alaturi de Lituania, Turcia si Israel, s-a calificat…

- Dupa eliminarea supraaccizei la 1 ianuarie 2020, Romania a devenit tara cu cele mai mici preturi la carburanti din intreaga Uniune Europeana, conform statisticii oficiale. Soferii au parte de o veste buna la inceput de an, avand in vedere ca trebuie sa scoata mai putini bani din buzunar pentru…

- Campionatul European de handbal masculin debuteaza joi, in premiera cu 24 de echipe la start, primele meciuri fiind programate la Graz si Trondheim, in grupele A si C. Turneul final din 2020 nu a fost atins nici de aceasta data de Romania, care a participat ultima data in competitie in 1996, potrivit…