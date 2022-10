Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Nicolae Ciuca a anunțat miercuri, in debutul ședinței de Guvern, ca Ministerul Finanțelor va prezenta proiectul de buget pe anul 2023 in luna octombrie, astfel incat Parlamentul sa il dezbata și sa il aprobe in luna noiembrie. In ultimii ani, bugetul a fost aprobat cu intarziere. „Am discutat…

- Guvernul ungar inainteaza luni parlamentului primul din mai multe proiecte de lege anticorupție, pentru a evita pierderea fondurilor UE. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × Am citit și…

- Companiile din Europa ar putea fi fortate sa dea prioritate productiei unor bunuri esentiale si sa faca stocuri de produse, conform unor propuneri anuntate luni care ar conferi Comisiei Europene puteri de urgenta pentru a evita crizele de aprovizionare, transmite Reuters.

- Ungaria transmite un mesaj optimist și promite ca isi va indeplini toate angajamentele asumate in fata Comisiei Europene pentru a putea beneficia de fondurile UE, dupa ce executivul comunitar a propus suspendarea a circa 7,5 miliarde de euro, din cauza coruptiei, relateaza Reuters.

- Ungaria va infiinta o autoritate anticoruptie si un grup de lucru care va implica organizatii neguvernamentale pentru a monitoriza cheltuirea fondurilor Uniunii Europene, potrivit unui decret guvernamental publicat luni seara in Monitorul Oficial de la Budapesta, transmite Reuters.

- Romania este, din nou, ”la un pas de spațiul Schengen”. Autoritațile din țara anunța ca momentul este aproape, iar unele puteri europene iși arata susținerea.Cancelarul Germaniei, Olaf Scholz, și-a anunțat luni, 29 august, susținerea pentru aderarea Romaniei, Bulgariei și Croației la spațiul…

- Comisia Europeana a acordat Ungariei termen de o luna sa raspunda ingrijorarilor sale cu privire la statul de drept, inainte de a cere guvernelor Uniunii Europene sa suspende o parte din fondurile pe care Ungaria le va primi in cadrul bugetului din perioada 2021-2027 al blocului comunitar, relateaza…

- Ministrul ungar al Justitiei, Judit Varga, a inaintat parlamentului de la Budapesta doua propuneri legislative menite a contracara coruptia si a raspunde cererii Comisiei Europene pentru o mai mare transparenta legislativa, relateaza AFP.