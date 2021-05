Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Ungariei, Viktor Orban, a anunțat vineri ca restaurantele și hotelurile vor fi deschise complet pentru cei care au adeverința de vaccinare, relateaza Reuters. Ungaria va atinge o rata de imunizare de 40% pana la mijlocul saptamanii viitoare, a mai susținut premierul Viktor Orban intr-un interviu…

- Zeci de mass-media independente ungare au dat publicitatii miercuri o scrisoare deschisa adresata guvernului condus de premierul Viktor Orban in care cer sa se puna capat restrictiilor asupra relatarilor despre sistemul de sanatate in timpul pandemiei de COVID-19, informeaza Reuters, potrivit AGERPRES.…

- Ungaria ar putea redeschide scolile la mijlocul lunii aprilie, in functie de ritmul vaccinarilor, in ciuda unui nou bilant record de decese asociate COVID-19, 272, anuntat joi, a indicat seful de cabinet al premierului Viktor Orban, Gergely Gulyas, transmite Reuters, potrivit AGERPRES. Gulyas…

- Ungaria poate incepe prima etapa de relaxare a restricțiilor odata cu vaccinarea a inca unui milion de cetațeni, a declarat vineri premierul Viktor Orban. „Exista șanse mari sa avem o vara fara restricții”, a declarat Orban pentru radioul public, adaugand ca spitalele reușesc sa faca fața…

- Restrictiile antiepidemice vor putea fi relaxate doar atunci cand numarul ungurilor vaccinati va atinge 2,5 milioane, adica un sfert din populatia tarii, a declarat vineri premierul Viktor Orban la postul public Kossuth Radio, transmite MTI. Aceasta in contextul in care, potrivit Reuters, numarul…

- Ungaria intra in cea mai grea perioada de la inceputul pandemiei. In urmatoarele doua saptamani spitalele vor fi supuse unei presiuni ca niciodata, a avertizat premierul Ungariei, Viktor Orban. „Am doar vești proaste”, a spus Orban intr-un videoclip pe Facebook, conform Reuters. Citește…

- Starea de urgența in Ungaria a fost prelungita luni cu inca 90 de zile da catre parlamentul ungar, din cauza pandemiei COVID-19. In acest sens, guvernul condus de Viktor Orban va putea sa emita in continuare ordonante in situatii exceptionale pana pe 23 mai, potrivit Agerpres și G4media.Propunerea ministrului…