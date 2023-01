Ungaria laudă România pentru că îndeplinește standardele Schengen Ministrul Justitiei din Ungaria, Varga Judit, a apreciat, sambata, in discursul tinut in localitatea harghiteana Siculeni, unde a avut loc comemorarea secuilor ucisi de trupele imperiale austriece in 1764, ca Romania ar fi meritat aderarea la Schengen, intrucat „face o treaba extraordinara” in ceea ce priveste paza granitelor. „Ungaria, anul trecut, a oprit peste 260 de tentative de trecere frauduloasa a granitelor si daca ar veni presiunea si din partea Romaniei, atunci nu am putea face fata. Romania face o treaba extraordinara in ceea ce priveste paza granitelor si din acest motiv pozitia Guvernului… Citeste articolul mai departe pe romanialibera.ro…

