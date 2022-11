Stiri pe aceeasi tema

- „Serbia se grabește sa reduca dependența energetica de Rusia, iar sancțiunile impuse Moscovei obliga Belgradul sa faca planuri de reducere a achizițiilor de petrol și gaze naturale de la partenerul tradițional” – citeaza cotidianul britanic The Financial Times , declarația președintelui Serbiei, Aleksandar…

- Un Vladimir Putin sfidator a proclamat vineri anexarea de catre Rusia a unei porțiuni din Ucraina intr-o ceremonie plina de fast la Kremlin, promițand ca Moscova va triumfa in „operațiunea sa militara speciala” impotriva Kievului, chiar daca unele dintre trupele sale se confruntau cu o posibila infrangere.…

- Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, a declarat ca Ucraina are dreptul de a-și alege calea, dar decizia privind aderarea este luata de toți cei treizeci de membri ai alianței. El a facut aceasta declarație vineri, la Bruxelles, comentind cererea de aderare anunțata de președintele ucrainean…

- Romania - Ungaria, din play-off-ul Billie Jean King Cup, se va juca pe 11 și 12 noiembrie in sala Polivalenta din Oradea. La cererea echipei „tricolore”, meciurile se vor juca pe hard. Romania se muta de la Cluj-Napoca pentru duelul cu Ungaria din Billie Jean King Cup. Gazda va fi noua Polivalenta…

- Autoritațile locale au la dispoziție peste 260 milioane de euro pentru a rezolva, rapid, problema gunoaielor. Banii vin din PNRR și de la bugetul de stat. Pentru primarii din Romania, acesta se anunța a fi unul dintre testele de competența din actualul mandat. Cați dintre edilii locali vor reuși sa…

- Dupa ce a avut pretenții teritoriale fața de Ucraina in anii 90 ai secolului trecut, Romania a devenit un susținator al Kievului in contextul razboiului cu Rusia, in timp ce Ungaria s-a transformat dintr-un mare prieten intr-un stat care repeta politicile Kremlinului, scrie Andrii Veselovski, diplomat…

- Pe 20 august, Antonio Guterres este așteptat sa se intalneasca cu președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, dupa care va zbura la Istanbul, unde iși va incheia turul in Europa vizitand Centrul Comun de Coordonare.

- Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, a declarat miercuri ca este „urgent” ca o inspectie a Agentiei Internationale pentru Energie Atomica (AIEA) sa aiba loc la centrala nucleara de la Zaporojie din Ucraina, aflata sub control rusesc și in jurul careia au avut loc bombardamente, scrie digi24.ro.…