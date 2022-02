Stiri pe aceeasi tema

- In fața riscului invaziei ruse in Ucraina, Joe Biden a anunțat vineri ca are in vedere trimiterea «in curand» a unui mic numar de soldați in țari ale Europei de Est și in țarile NATO. A precizat insa ca nu se pune problema trimiterii de trupe americane in Ucraina, care nu este membra a Alianței […]…

- Eurostat: Romania are al treilea cel mai mic salariu minim din UE, dar se afla pe la mijlocul clasamentului european in privinta puterii de cumparare, in aceesi categorie cu Portugalia, Grecia, Ungaria sau Cehia. Din cele 27 de tari membre, 21 au prag de salariu minim national, singurele exceptii…

- Pe parcursul anului 2021, Curtea Europeana a Drepturilor Omului a înregistrat 630 de cereri îndreptate împotriva Republicii Moldova, cu 20% mai multe decât în 2020. „Anul 2020 a fost un an pandemic și activitatea CEDO cumva a fost periclitata de pandemie,…

- 1Finlanda nu discuta despre aderarea la NATO si nici nu are un asemenea proiect viitor. Politica Finlandei in domeniul securitatii ramane neschimbata'', a declarat Haavisto intr-o videoconferinta a ministrilor de externe din Uniunea Europeana.Secretarul de stat american Antony Blinken a dat de inteles,…

- 1Finlanda nu discuta despre aderarea la NATO si nici nu are un asemenea proiect viitor. Politica Finlandei in domeniul securitatii ramane neschimbata'', a declarat Haavisto intr-o videoconferinta a ministrilor de externe din Uniunea Europeana.Secretarul de stat american Antony Blinken a dat de inteles,…

- ​"Vom face tot ce este necesar pentru a asigura securitatea și apararea tuturor aliaților și am precizat ca în continuare orice agresiune împotriva Ucrainei ar avea un preț foarte mare.", a declarat marți secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, la finalul unei întâlniri…

- "Vladimir Putin a subliniat necesitatea lansarii imediate de negocieri cu SUA si NATO pentru a defini garantiile judiciare pentru securitatea tarii noastre, in scopul excluderii extinderii viitoare a Aliantei la Est si a desfasurarii de sisteme de armament care ameninta Rusia in Ucraina si alte state…

- Maramureșenii sunt sfatuiți de catre medicii veterinari sa stea cu ochii pe pasarile din curte și sa anunțe autoritaților orice caz de imbolnavire. Avand in vedere contextul epidemiologic agravat sub raportul influenței aviare inalt patogene in Europa respectiv declararea unor focare de Gripa Aviara…