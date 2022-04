Stiri pe aceeasi tema

- Compania rusa Gazprom a informat compania bulgara de stat Bulgargaz ca intrerupe livrarile de gaze incepand de miercuri, a anuntat Ministerul Energiei din Bulgaria. Ungaria va primi insa gaz rusesc prin Bulgaria, transmite Reuters. Ministerul a precizat ca, impreuna cu companiile de stat de gaze, a…

- Ministrul bulgar al Energiei a declarat, pentru Reuters, ca Gazprom a anunțat Bulgargaz asupra decizie de a stopa furnizarea de gaze naturale incepand cu 27 aprilie. Pentru guvernul de la Sofia, anunțul este devastator, pentru ca țara vecina are o dependența ce ajunge in situații de consum mare, chiar…

- Transporturile de gaze rusești catre Ungaria au sosit fara nicio intrerupere, a declarat Szijjarto intr-un briefing de știri difuzat pe pagina sa de Facebook, care a venit dupa discuțiile cu omologul sau turc Mevlut Cavusoglu, la Ankara, marți.

- Reprezentanții companiei Gazprom spun ca fac in continuare exporturi de gaze catre Europa prin Ucraina, anunța Reuters, conform Mediafax.

- Președintele Vladimir Putin a semnat decretul care prevede ca, incepand de vineri, cumparatorii straini trebuie sa plateasca livrarile de gaze naturale in ruble. In caz contrar, livrarile ar urma sa fie sistate. Potrivit decretului, cumparatorii de gaz rusesc vor trebui sa-și deschida conturi in ruble…

- NATO va desfasura patru noi grupuri de lupta in Bulgaria, Romania, Ungaria si Slovacia, pentru a-si consolida apararea pe flancul sau estic contra Rusiei, a anuntat miercuri secretarul general al Aliantei Nord-Atlantice, Jens Stoltenberg, informeaza AFP, Reuters si dpa. NATO are deja grupuri de lupta…

- Noi efective de lupta vor fi desfașurate de NATO in Romania, Ungaria, Bulgaria și Slovacia pentru consolidarea flancului estic, a declarat Jens Stoltenberg, secretarul general al Alianței, citat de Reuters.

- Exporturile de gaze naturale rusesti spre Europa via Ucraina continua in mod normal si sunt in linie cu solicitarile clientilor europeni, a informat joi grupul rus Gazprom, transmite Reuters. "Tranzitul se deruleaza in conformitate cu calendarul convenit iar rezervarile au crescut comparativ cu ziua…