Banca Nationala a Ungariei (NBH) a decis marti sa majoreze dobanda de baza cu 100 de puncte de baza, pana la 10,75%, ducand costul creditului in zona de doua cifre pentru prima data dupa 2008, pe fondul continuarii avansului inflatiei, transmite Reuters. Confruntandu-se cu o inflatie galopanta si o moneda in cadere libera, autoritatile din tara vecina se lupta in paralel cu Comisia Europeana, pentru a obtine deblocarea unor subventii in valoare de 7,2 miliarde de euro din planul de relansare. Deprecierea forintului, care complica sarcina NBH de mentinere a stabilitatii preturilor, a fortat institutia…