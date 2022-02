Ungaria a lansat un registru național al pedofililor accesibil publicului Publicul din Ungaria are acces începând din 1 februarie, în conditii stricte, la un registru al pedofililor, în conformitate cu amendamentele la legea privind protectia copiilor adoptate de parlament în iunie, a anuntat marti Ministerul ungar de Interne, citat de MTI și Agerpres.



Dupa identificare, ungurii adulti care au în responsabilitate minori ca parinti ori profesori vor putea verifica daca o persoana care se afla în contact cu copilul în cauza a fost vreodata supus rigorilor legii sub acuzatii legate de pedofilie.



