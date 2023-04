Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul de la Varsovia a decis, pentru a proteja sectorul agricol din Polonia, sa interzica importurile de cereale si alte produse alimentare din Ucraina, a anuntat sambata, 15 aprilie, liderul partidului aflat la guvernare (PiS), Jaroslaw Kaczynski, informeaza Agerpres care preia agenția Reuters .…

- Ministerul Agriculturii din Slovacia a luat decizia de a interzice cerealele ucrainene pe piața din țara dupa ce un lot de grau ucrainean cu o greutate de 1.500 de tone a fost depistat cu un pesticid care nu este permis in Uniunea Europeana și care poate afecta negativ sanatatea umana.In conformitate…